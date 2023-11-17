В Калуге выходили ребенка, который родился с весом в 480 граммов

В нынешнем году в Калужской области 276 детей родились недоношенными. Самым маленьким был ребенок весом 480 граммов, сообщили 17 ноября в правительстве региона.

Малыш удалось выходить в Перинатальном центре. Его вместе с мамой уже выписали из больницы.

Всего в 26 случаях вес младенцев был меньше килограмма.

- Специалистам удалось добиться выживаемости таких младенцев почти в 90%, этот показатель растет, - подчеркнули в правительстве.