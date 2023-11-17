В Калужской области собрали 35 тонн макулатуры

В Калужской области подвели итоги соревнований по сбору макулатуры в рамках акции «БумБатл». Мероприятие проходило в поддержку нацпроекта «Экология». О результатах рассказали в пресс-службе правительства Калужской области в пятницу, 17 ноября.
Во всей стране за один месяц собрали почти 100 тысяч тонн макулатуры. В прошлом году результат был на 30 тонн меньше. От Калужской области на переработку было отправлено 35 тонн.
На данный момент регион не лидирует в акции. Однако, можно утверждать, что жители Калужской области спасли небольшой лес из 20 деревьев.
Переработка тонны бумаги экономит 20 тысяч литров воды, благодаря чему в атмосферу не попадает до 1700 килограммов углекислого газа.
Региональное минприроды поблагодарило всех, кто принял участие в спасении окружающей среды и пропагандирует идею осознанного потребления.
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