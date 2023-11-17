В Калужской области подвели итоги сезона походов ГТО

В минувшие выходные в Региональном центре тестирования ГТО Калужской области прошла последняя проверка туристских умений.

В региональном минспорта в пятницу, 17 ноября, сообщили, что участники показали высокий уровень на всех этапах норматива, проявили свои навыки и получили знания, которые помогут не растеряться в условиях дикой природы.

За этот год центр организовал 9 походов, в которых приняли участие более 170 человек.

- Собирайте рюкзаки – ждем Вас в походе ГТО следующей весной! - подытожили в министерстве.