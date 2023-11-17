В Калуге открылся бесплатный кабинет репродуктивного здоровья

В Калуге на базе больницы №5 открылся бесплатный кабинет репродуктивного здоровья, сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

Это пилотный проект, который направлен на повышение рождаемости в нашем регионе. Его внедряет институт регионального сервисного уполномоченного совместно с Минздравом в рамках жизненной ситуации «Принятие решения о рождении ребенка» Национальной социальной инициативы (НСИ).

В кабинете по полису ОМС пара может пройти обследование у терапевта, акушера-гинеколога и уролога. При необходимости также будут подключать других специалистов. Пациентов будут наблюдать до родов.

По информации главного специалиста по репродуктивному здоровью Минздрава России Олега Аполихина, в Калужской области один из самых низких показателей по младенческой и материнской смертности.