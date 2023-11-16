В Калуге умер известный врач

В среду, 15 ноября, в возрасте 78 лет скончался калужский врач-сексолог Юрий Воронин. Об этом сообщили в областной психиатрической больнице.

Ранее он работал в городском роддоме акушером-гинекологом, был главным врачом Центра планирования семьи, а последние 22 года работал врачом-сексологом в психиатрической больнице.

- Юрий Трофимович был светлым человеком, добрым и отзывчивым доктором, всегда спокойный, внимательный- он всегда пользовался любовью и уважением как среди коллег, так и среди пациентов, - написали его коллеги.