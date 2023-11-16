Объем кредитов на автомобили в России достигнет рекордных 1,6 триллиона рублей

В 2023 году жители России установят рекорд по объему полученных кредитов на покупку автомобилей. Предыдущий рекорд 2021 года будет побит примерно на 45%, сообщили 16 ноября в банке ВТБ.



С января по октябрь россияне взяли в кредит на авто 1,2 триллиона рублей. До конца года сумма может возрасти до 1,6 триллиона.



Объем растет даже в условиях повышения ставок из-за решения Центробанка ужесточить денежно-кредитную политику. На рынке появляется все больше автомобилей из Китая, также работает параллельный импорт.



Как рассказал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников, максимальный спрос в нынешнем году наблюдался в октябре. Клиенты брали кредиты на покупку автомобилей в ожидании повышения ключевой ставки.



- В целом по рынку объем выдач достиг 166,5 миллиарда рублей – на 17% больше, чем в сентябре, - рассказал Бочарников. - До конца года мы ожидаем сохранения спроса клиентов на сопоставимом уровне.



