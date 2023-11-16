Житель Калужской области согласился жениться за 30 000 рублей

В Мещовском районе Калужской области суд признал незаконным брак между местным жителем и женщиной из другой страны. Об этом сообщили 16 ноября в прокуратуре региона.

Брак был фиктивным. За него калужанин получил от иностранки 30 000 рублей.

Теперь по решению суда он должен отдать эту сумму государству.