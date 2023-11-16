В Калужской области завершилась реставрация усадьбы Щепочкина

Эта усадьба является памятником федерального значения. Работы проводились за счет средств федерального и регионального бюджетов.

- Масштабные реставрационные работы позади, - рассказал 16 ноября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков. - Остались «приятные хлопоты». Дом-музей скоро распахнет свои двери для жителей и гостей нашего региона.

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