В Калуге наградили двоих мужчин, спасших детей от собаки

В среду, 15 ноября, в Калуге наградили таксиста Шокирджона Рахматова и сотрудника Росгвардии Анатолия Попова, которые на прошлой неделе спасли детей от собаки на улице Минской. Фото опубликовал городской голова Дмитрий Денисов.

Момент, когда таксист отбивает девочку попал на видео. А мальчика от той же собаки в соседнем дворе спасал второй мужчина.

По факту нападения животного на детей проводятся проверки. Прокуратура сообщила про иск в суд на возмещение морального ущерба на общую сумму 800 тысяч рублей.