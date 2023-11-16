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Точная диагностика - залог успешного лечения

Опубликовано: 16.11.2023 09:58 0 384
Точная диагностика - залог успешного лечения

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В отделении ультразвуковой диагностики БСМП ежегодно проводится более 40 тысяч исследований. В круглосуточном режиме обследуются пациенты приемного отделения, стационара, реанимации и кабинета платных услуг.

Высокую точность диагностики обеспечивают оборудование экспертного класса и квалифицированные врачи со стажем работы более 10 лет.

Обследование пациентов отделения платных услуг проводится в день обращения (если это не требует специальной подготовки).

В отделении проводятся следующие ультразвуковые исследования:

  • органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки);
  • почек, надпочечников;
  • органов малого таза у женщин (трансабдоминальное, трансвагинальное);
  • органов малого таза у мужчин с определением остаточной мочи (трансабдоминальное, трансректальное);
  • органов мошонки с допплерографией сосудов мошонки;
  • молочных желез у женщин и мужчин с регионарными лимфоузлами;
  • щитовидной и паращитовидных желез с регионарными лимфоузлами;
  • забрюшинных и периферических лимфоузлов;
  • мягких тканей и послеоперационных рубцов;
  • лонного сочленения;
  • суставов верхних и нижних конечностей;
  • эхокардиография;
  • дуплексное сканирование внечерепных отделов брахиоцефальных артерий (БЦА);
  • дуплексное сканирование аорты, подвздошных артерий, нижней полой вены (НПВ), подвздошных вен;
  • дуплексное сканирование артерий и вен верхних и нижних конечностей;
  • дуплексное сканирование сосудов почек.

Записаться на прием можно по телефону: +7 (4842) 74–07–63.

248650, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3.
 
 
The department of diagnostic ultrasound conducts examinations of patients of the admission office, hospital and paid service office 24/7.
 
Expert-­class equipment and high qualification of doctors with more than 10 years of experience allow conducting high-precision examinations.
 
Examinations are conducted on the day of presentation, if it does not require special preparation.
 
The following ultrasound examinations are conducted in the department:
  • abdominal organs (liver, gallbladder, bile ducts, pancreas, spleen);
  • kidneys, adrenal glands;
  • pelvic organs in women (transabdominal, transvaginal);
  • pelvic organs in men with the determination of residual urine (transabdominal, transrectal);
  • scrotum with dopplerography of scrotal vessels;
  • mammary glands in women and men with regional lymph nodes;
  • thyroid and parathyroid glands with regional lymph nodes;
  • retroperitoneal and peripheral lymph nodes;
  • soft tissues and postoperative scars;
  • pubic articulation;
  • joints of the upper and lower extremities;
  • echocardiography;
  • duplex scanning of extracranial brachiocephalic arteries (BCA);
  • duplex scanning of the aorta, iliac arteries, vena cava inferior (VCI), iliac veins;
  • duplex scanning of arteries and veins of the upper and lower extremities;
  • duplex scanning of kidney vessels.
 
You can make an appointment by phone: +7 (4842) 74–07–63.
3 Oktyabrskaya str., 248650 Kaluga.
 
Возможны противопоказания.Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им.​ К.Н.​ Шевченко.
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Опубликовано: 16.11.2023 09:58 0 384
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