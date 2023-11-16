Точная диагностика - залог успешного лечения

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В отделении ультразвуковой диагностики БСМП ежегодно проводится более 40 тысяч исследований. В круглосуточном режиме обследуются пациенты приемного отделения, стационара, реанимации и кабинета платных услуг.

Высокую точность диагностики обеспечивают оборудование экспертного класса и квалифицированные врачи со стажем работы более 10 лет.

Обследование пациентов отделения платных услуг проводится в день обращения (если это не требует специальной подготовки).

В отделении проводятся следующие ультразвуковые исследования:

органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки);

почек, надпочечников;

органов малого таза у женщин (трансабдоминальное, трансвагинальное);

органов малого таза у мужчин с определением остаточной мочи (трансабдоминальное, трансректальное);

органов мошонки с допплерографией сосудов мошонки;

молочных желез у женщин и мужчин с регионарными лимфоузлами;

щитовидной и паращитовидных желез с регионарными лимфоузлами;

забрюшинных и периферических лимфоузлов;

мягких тканей и послеоперационных рубцов;

лонного сочленения;

суставов верхних и нижних конечностей;

эхокардиография;

дуплексное сканирование внечерепных отделов брахиоцефальных артерий (БЦА);

дуплексное сканирование аорты, подвздошных артерий, нижней полой вены (НПВ), подвздошных вен;

дуплексное сканирование артерий и вен верхних и нижних конечностей;

дуплексное сканирование сосудов почек.

Записаться на прием можно по телефону: +7 (4842) 74–07–63.

248650, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3.

The department of diagnostic ultrasound conducts examinations of patients of the admission office, hospital and paid service office 24/7.

Expert-­class equipment and high qualification of doctors with more than 10 years of experience allow conducting high-precision examinations.

Examinations are conducted on the day of presentation, if it does not require special preparation.

The following ultrasound examinations are conducted in the department:

abdominal organs (liver, gallbladder, bile ducts, pancreas, spleen);

kidneys, adrenal glands;

pelvic organs in women (transabdominal, transvaginal);

pelvic organs in men with the determination of residual urine (transabdominal, transrectal);

scrotum with dopplerography of scrotal vessels;

mammary glands in women and men with regional lymph nodes;

thyroid and parathyroid glands with regional lymph nodes;

retroperitoneal and peripheral lymph nodes;

soft tissues and postoperative scars;

pubic articulation;

joints of the upper and lower extremities;

echocardiography;

duplex scanning of extracranial brachiocephalic arteries (BCA);

duplex scanning of the aorta, iliac arteries, vena cava inferior (VCI), iliac veins;

duplex scanning of arteries and veins of the upper and lower extremities;

duplex scanning of kidney vessels.

You can make an appointment by phone: +7 (4842) 74–07–63.

3 Oktyabrskaya str., 248650 Kaluga.

Возможны противопоказания.Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им.​ К.Н.​ Шевченко.

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