Путин в Москве поздравил калужских сотрудников избиркомов с 30-летием избирательной системы

В Москве прошла встреча Владимира Путина с руководителями избирательной системы России. Мероприятие приурочено к 30-летию избирательной системы страны. Президент вручил представителям избирательных комиссий государственные награды.

- Выборы – и федеральные, и региональные – всегда непростой, напряжённый период, - заявил Владимир Путин.

Он поблагодарил избиркомы за высокий уровень работы и выразил надежду, что они дальше будут работать для обеспечения избирательных прав граждан.