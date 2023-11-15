«Дрим Пластик» — вторая жизнь пластиковых отходов

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«Дрим Пластик» — организация, занимающаяся переработкой пластиковых отходов. Компания специализируется на производстве уличной мебели, а также создаёт интересные решения для интерьера, уникальные сувениры.

Пока учёные ломают голову над изобретением экологически чистого пластика, команда «Дрим Пластик» уже год делает из отходов лавочки, которые не по зубам вандалам, брелоки «Матрешконавты». Компания производит кубки и медали, картины, которые сами они называют экопанно, подставки под телефон, логотипы и карты областей.

В будущем организация планирует расширять производство, создать предприятие полного цикла с цехами приёма, сортировки, мойки, измельчения и производства больших пластиковых панелей, а также создавать из переработанного пластика бижутерию.

Компания является членом Торгово-промышленной палаты Калужской области и активно участвует в различных мероприятиях и выставках.

В преддверии Всемирного дня вторичной переработки, который отмечается 15 ноября, мы расскажем вам о компании, которая дарит отходам вторую жизнь и привлекает внимание людей к проблеме накопления и переработки пластиковых отходов.

Почему пластик нельзя просто выкидывать

Без пластика нельзя представить современный мир. Вряд ли существует отрасль, в которой не используется этот относительно дешёвый и нетоксичный материал. Ручка, которой мы пишем, смартфоны, которые не выпускаем из рук, сделаны из пластика. Мы ежедневно кладём фрукты в пластиковые пакеты и пьём из пластиковых бутылок.

Многие из нас задаются вопросами: «Что хотят от меня экоактивисты? Почему я не могу просто выкинуть бутылку или пакет?»

Ответ лежит на поверхности Тихого океана. Там с каждым годом растёт огромное пятно из пластиковых отходов. Обитатели океана принимают пластиковые частицы за зоопланктон. Через какой-­то промежуток времени часть пластиковой бутылки, ручки или зажигалки могут оказаться в желудке черепахи, рыбы или птицы.

По всему миру насчитывают около пяти так называемых «мусорных континентов», которые не только убивают животных, но и загрязняют воду.

Если кажется, что проблема загрязнения Тихого океана слишком далека, то стоит вспомнить, что мусорные скопления омертвляют живность и в Калужской области. Практически все места отдыха утопают в «пластиковом супе», а безжалостный повар этого варева — ​мы с вами.

Пластик может разлагаться сотни тысяч лет, а за это время он успевает выделить множество токсичных веществ, отравляющих как воду, так и почву.

В нынешних реалиях отменить пластик и забыть об этом материале не получится. А вот изменить к нему отношение людей, задача вполне реальная. А на вопросы, что делать с разделёнными отходами и как перестать подкармливать «мусорных монстров», уже год своей развивающейся деятельностью отвечает «Дрим Пластик».

Руководитель бизнеса Алексей Соколов, смеясь рассказывает, что они не убивают, а спасают двух зайцев. Для него это не просто бизнес, но и дело всей жизни, так как он работает с пластиком более 11 лет, знает специфику материала.

Основная идея, которую хочет донести организация, заключается в том, что каждый из нас может внести вклад в защиту хрупкой окружающей среды. Команда неравнодушных к будущему нашей планеты людей показывает, что из отходов могут получаться полезные и просто эстетически приятные вещи.

Изделия из переработанного пластика в масштабах города

«Дрим Пластик» работает не только в рамках частных заказов, но и на благо развития инфраструктуры из переработанного пластика в Калужской области.

В Калуге организация запустила производство уличной мебели из экологичных материалов. Такая продукция обладает устойчивостью к воде, морозу, возгораниям и имеет высокую прочность. Вторая жизнь отходов продолжается в лавочках, шезлонгах и лежаках, контейнерных площадках, кашпо, урнах, навесах и беседках.

Недавно представители компании выступили на бизнес-­завтраке у губернатора региона Владислава Шапши с инициативой внедрения такой мебели на улицы города. Правительство эту инициативу поддержало.

В понедельник, 13 ноября, на набережной Яченского водохранилища появились оригинальные и экологичные скамейки.

Такие изделия можно назвать вечными, у них разнообразная цветовая палитра. Они не требуют подкрашивания. В планах у компании освоить территорию арт-­пространства «Кристалл 2.0» и экотропы на Окской ветке.

Разделяй и помогай тем, кто в этом нуждается

Руководство компании уверено, что внедрение раздельного сбора мусора в различных организациях — ​залог спасения планеты от экологической катастрофы. Практически 90% отходов, поступающих на полигон, подлежат переработке.

Раздельный сбор мусора помогает не только окружающей среде, но и детям со всей страны. Организация активно сотрудничает с благотворительным фондом «Волонтёры в помощь детям-сиротам» и является партнёром акции «Добрые крышечки», которая проводится во многих учреждениях области.

Пластиковые крышки от питьевых продуктов собирают в пункте приёма, а затем отправляют на переработку. Все средства за собранный пластик идут на помощь детям с особенностями развития, которых воспитывают приёмные родители.

«Дрим Пластик» изготавливает из переработанного пластика новогодние игрушки для детей-сирот. Крышечки превращаются в большие и яркие шары, которые долгие годы будут дарить улыбку тем, кто не может провести праздник в кругу семьи.

Процесс создания: просто о сложном

Принцип обработки любых пластиковых изделий одинаков. Пластик должен быть в виде гранул, чтобы его можно было равномерно расплавить и смешать с красителем.

Если говорить об интерьерных изделиях, то для них необходимо вначале отсортировать крышечки. На этом этапе на помощь приходят школьники. Во время летних каникул они подрабатывают и принимают участие в спасении окружающей среды.

После сортировки крышечки перемалываются и получается «дроблёнка», как называют её сами производители. Затем «дроблёнку» отправляют на пресс, где она расплавляется, сжимается. Далее её охлаждают и получают лист, который передают в мастерскую, где его обрабатывают на фрезерном станке. Из таких листов можно делать двухмерные картины, панно, трёхмерные изделия: коробки, кубки, украшения для стола.

После станка изделия обрабатываются вручную. Их ценность также в том, что они не создаются на конвейере, а доводятся до товарного вида своими руками.

Сотрудники организации сравнивают работу с пластиком с приручением непослушного зверя, но в умелых руках он превращается в изделия, заряженные доброй энергетикой и любовью.

При создании мебели дроблённый пластик смешивают с песком. Затем смесь также плавят, прессуют и охлаждают. В цехе обработки деталям придают форму, намечают отверстия для скрепления.

Такая мебель собирается на месте, так как вес изделий может достигать нескольких тонн. Она получается прочной, её сложно сломать и не требуется дополнительно крепить к земле. При производстве не пострадает ни один дуб или лиственница, а пластик проживёт вторую жизнь, долгие годы служа на благо общества.

Сотрудники «Дрим Пластик» стремятся показать, что разделять мусор не так уж и сложно, а ещё он может стать материалом для изделий, которые долго будут радовать глаз. Их преимущество в том, что повреждения всегда можно устранить, а если изделие надоело, его можно переплавить в то, что душе угодно.

Необходимо помнить о том, что пластиковый стаканчик, из которого вы глотнули пару раз, останется мучить окружающую среду навсегда. Такие маленькие шаги, как разделение мусора, способны глобально улучшить экологическую обстановку во всём мире.

ООО «ДРИМ ПЛАСТИК»

+7 (919) 033-40-40

г. Калуга, Грабцевское шоссе, 99

Мы Вконтакте > https://vk.com/smartsreda_kaluga

ИП Соколов А.А.

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