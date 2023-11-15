На этой планете мы не гости

erid: LdtCK2zwh

Как селективный сбор отходов помогает сохранить ресурсы всей планеты.

Корпорация «ФУЯО Стекло Рус» в Калуге производит автокомплектующие, а именно автомобильное стекло.

«ФУЯО Гласс» занимает третью строчку по поставкам автостекла в мире и находится на первом месте по продажам в Китае. Помимо этого, компания сотрудничает с автозаводами «ГАЗ», «УАЗ», «HAVAL», «BELGEE» и много производит для вторичного рынка, экспортирует комплектующие в Турцию и другие страны.

Мы связались с инженером по охране труда и охране окружающей среды завода ООО «ФУЯО Стекло Рус» Надеждой ЦУКАНОВОЙ и поговорили об отношении их корпорации ко вторичной переработке, селективному сбору отходов, о том, как они помогают сберечь природу Земли для последующих поколений.

Селективный сбор

— В ООО «ФУЯО Стекло Рус» уже много лет действует священное правило — ​раздельный сбор мусора, то есть селективный сбор отходов, — ​рассказывает Надежда Цуканова. — ​Помимо бумаги и картона, отправляемых на переработку, есть также стекло, с которым работа ведётся по другому принципу. Его также перерабатывают, только не во вторичное стекло, а в утеплители, так как оно содержит в своём составе тяжёлые металлы, которые помогают ему быть более прозрачным.

Также компания занимается сбором бытовых отходов, которые поставляются на мусороперерабатывающий завод и, помимо этого, отдельно передаёт отходы на сжигание для получения вторичной энергии.

Есть отходы, которые нельзя переработать, а можно только обезвредить, их также отправляют в соответствующие специализированные организации.

Сохранение природных богатств

В последние годы растёт запрос на потребительские услуги, поэтому вторичная переработка сейчас очень актуальна как для нашего региона, так и для всей страны.

— Завод «ФУЯО Стекло Рус» хотя и не занимается вторичной переработкой, но поддерживает идею сохранения экологии нашей планеты, — ​рассказывает о принципах своей компании Надежда Цуканова. — ​Поэтому на нашем предприятии организован раздельный сбор отходов. Это позволяет не только иметь преференции в денежном эквиваленте, но и облегчить работу компаниям, занимающимся переработкой вторсырья.

Г. Калуга, 1-й Автомобильный проезд, 6.

Отдел персонала: 8 (4842) 90-96-13.

ООО «Фуяо Стекло Рус».

Реклама.