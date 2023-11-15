В калужской деревне люди остались без света из-за превышения потребляемой мощности

В наш чат-бот обратной связи обратилась жительница калужской деревни Секиотово. В понедельник, 13 ноября, около 15:00 в доме №1 на улице Заокской отключили свет.

- Дозвонились на горячую линию, оттуда прислали смс, что заявка принята и свет будет в 2:30 ночи 14-го числа. Но ничего не изменилось, - пожаловалась женщина.

В организации по ремонту жильцам ответили, что они потребляют слишком много энергии. Также женщина отметила, что в их доме свет отключают регулярно.

Мы обратились в Россети за комментариями по поводу произошедшего.

- По указанному адресу было выявлено превышение потребляемой мощности, вследствие чего на питающем энергообъекте было установлено ограничение мощности согласно условиям договора на технологическое присоединение. При превышении потребляемой мощности происходит отключение электроэнергии, с последующим автоматическим включением после выравнивания напряжения, - ответили в сетевой компании.