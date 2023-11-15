В Калужской области создали региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора

В нашем регионе создано региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора. Об этом рассказал 15 ноября губернатор Владислав Шапша.

- Уверен, организация окажет поддержку во всех добрых делах и начинаниях, - заявил глава Калужской области.

По его словам, в нынешнее время важно укреплять в людях правильные ориентиры.