В Калуге открылся Форум недропользователей ЦФО

В среду, 15 ноября, в Калуге стартовал Форум недропользователей Центрального федерального округа. В его открытии приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша и руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров.

Форум станет площадкой для диалога между деловыми кругами и органами власти.

- Да, недропользователи встречаются разные. Недавний пример - ситуация с песковозами на севере области, - прокомментировал Владислав Шапша. - К нерадивым принимаем строгие меры. Добросовестных - поддерживаем. Создаём условия для привлечения инвестиций в эту сферу. Важна поддержка на федеральном уровне.

В нашем регионе ведется промышленная разработка 55 месторождений. В прошлом году объем добычи твердых полезных ископаемых составил 12,5 миллиона кубометров.