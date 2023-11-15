Поисковики из Калужской области стали инструкторами

В Москве калужские добровольцы из отряда «ЛизаАлерт» посетили "Курс молодого бойца 2023", который был организован Центром Поиска Пропавших Людей.

В рамках обучения прошла подготовка региональных инструкторов и старших поисковой группы.

По результатам мероприятия двум добровольцам «ЛизаАлерт» из Калужской области присвоили звание «Инструктор».

Старший поисковой группы - это доброволец, который ведёт группу на поиске и отвечает за качество выполнения поставленных задач. Раньше для получения такой категории было необходимо уезжать в столицу на практическое обучение, а теперь обучение и аттестация проходят и в нашем регионе.

Для того, чтобы оставить заявку на поиск, необходимо обратиться в полицию и позвонить на горячую линию отряда по номеру 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный для всех регионов).

Вся деятельность ведётся на безвозмездной основе, отряд не принимает финансовые пожертвования.

Помощь можно оказать разными способами - распространяя информацию о пропавших, передав дар необходимые для поисков материалы и оборудование или приняв непосредственное участие в поисковых мероприятиях.

Присоединиться к отряду может любой желающий, достигший восемнадцати лет, для этого также необходимо оставить заявку на горячую линию или заполнить анкету на странице поискового отряда "ЛизаАлерт" Калужской области в социальной сети "ВКонтакте".