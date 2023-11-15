В Калуге отметили День опекуна

Приёмных родителей и опекунов чествовали в Доме музыки. Праздник проходит уже в 32-й раз. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и первый заместитель Городского Головы Александр Серяков поблагодарили виновников торжества за любовь и душевное тепло, которое они дарят своим воспитанникам.

- Дорогие друзья! Вы – герои нашего времени, на таких людях веками держалась, и будет держаться наша страна. Вы сделали очень серьёзный выбор и взяли на себя огромную ответственность. Благодаря вам осиротевшие дети обрели счастливые и любящие семьи, получили возможность любить и быть любимыми! От всей души желаю вам здоровья, успехов, благополучия, мира и добра. Спасибо вам и низкий поклон! – обратился к приёмным родителям Юрий Моисеев.

Глава Калуги поблагодарил за плодотворный труд сотрудников отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу. Приёмным родителям и опекунам были вручены почётные грамоты, благодарственные письма и подарки. Творческие коллективы центра «Созвездие» подготовили праздничный концерт.