В Калужской области расторгли договор аренды на участок с родником «Святой источник»

В Барятинском районе договор аренды земельного участка с частью акватории реки, ручьем и родником «Святой источник» расторгнут. Об этом в среду, 15 ноября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Соответствующие юридически значимые действия совершены администрацией Барятинского района и коммерческой организаций, документы об этом представлены в прокуратуру, - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что чиновники незаконно отдали в аренду более 4 гектаров сельхозземель и родник «Святой источник» за 3000 рублей в год на 10 лет.