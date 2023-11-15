Федеральный министр посетил школу в Калуге

В понедельник, 13 ноября, в калужскую школу №45 приезжал министр просвещения РФ Сергеем Кравцовым и директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлией Шойгу. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Как отметил Шапша, в этой школе ученики проводят экскурсии по расположенному в ней музею. Дети рассказывают о героях освободителях Калуги, один из них - Петр Иванович Елисеев, его дочь сейчас работает учителем в этой школе.

Губернатор подчеркнул, что в воспитании важен личный пример, такой, как например участников СВО.

- И сами ребята, которые в свои юные годы носят форму, юнармейцы, кадеты, представители других патриотических объединений, - пример служения Отечеству для своих сверстников, - отметил Шапша.