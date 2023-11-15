Скончался почетный гражданин Воротынска Саит Мамбетшаев

В среду, 15 ноября, стало известно о смерти почетного гражданина Бабынинского района и почетного гражданина Воротынска Саита Мамбетшаева.

- Ушел из жизни человек уникального таланта и огромной созидательной энергии, внесший значительный вклад в социально-экономическое развитие Калужской области, - рассказали в региональном правительстве.

Мамбетшаеву было 87 лет. Он имел звания почетного строителя РФ, заслуженного строителя РФ. Под его началом в Воротынске были построены кирпичный завод и завод санитарной керамики. По инициативе Мамбетшаева в поселке построили жилье, школу, детский сад, музыкальная школу, магазины и дороги.

Саит Мамбетшаев был награжден Орденом «Трудового Красного Знамени», Орденом «Заслуги перед Отечеством IV степени», Орденом «Заслуги перед Отечеством III степени», Орденом «Почета», Орденом «Князя Московского III степени».