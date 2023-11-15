В Калуге рассказали о работе советников по воспитанию в школах

В Калуге в Доме-печати прошла пресс-конференция, на которой обсудили деятельность советников по воспитанию в регионе. Об этом рассказал министр образования и науки региона Александр Аникеев в среду, 15 ноября.

В этом году во всех школах и колледжах появились советники по воспитанию. Такие люди отвечают за ведение соцсетей, работу медиацентра и реализацию федеральных проектов.

На встречу были приглашены медиацентры 5-й школы города Калуги, Калужского госуниверситета и техникума электронных приборов.

Как рассказал министр, советник по воспитанию из 49-й школы Мария Шадрина на мероприятии рассказала о том, что посещает с детьми Дом культуры, организовывает поездки на ВДНХ, чтобы школьники увидели выставку-форум «Россия», а также сотрудничает с фондом кино.

- Создание комфортной образовательной среды - ключевая задача советника, - подытожил Аникеев.