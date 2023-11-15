В Калужской области выделили средства на ремонт школьных спортзалов

Несколько лет на территории Калужской области в рамках областного проекта «Успех каждого ребенка» реализуется мероприятие, направленное на обновление материально-технической базы в спортзалах школ. Об этом сообщила министр финансов региона Валентина Авдеева в среду, 15 ноября.

На эти цели в этом году из областного бюджета выделили 7 098,13 тысяч рублей, а из федерального – 6 814,2 рублей.

Благодаря данному мероприятию ученики школы в деревне Чкалово Дзержинского района получили отремонтированный спортивный зал. В школу закупили новый инвентарь и оборудование.