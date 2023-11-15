Калужские призывники отправились к месту службы

14 ноября несколько десятков молодых калужан отправились на срочную службу в армию. С ребятами пообщались Глава городского самоуправления Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов.

- Ветеранами Великой Отечественной войны в Калуге заложены достойные традиции патриотического воспитания. Уверен, что вы станете достойными наследниками воинов-победителей. Сегодня перед нами будущие гвардейцы-десантники и военные моряки. Успехов вам, благополучия, будьте достойными защитниками Родины, – обратился к призывникам Юрий Моисеев.

Руководители города пожелали юношам успехов в службе и в освоении военных профессий.