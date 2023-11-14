Более 40 000 калужан готовы участвовать в тренировке ДЭГ

В рамках первого этапа Всероссийской тренировки системы дистанционного электронного голосования более 40 500 заявлений от жителей нашего региона были поданы в личные кабинеты на портале «Госуслуг». Об этом 14 ноября сообщили в правительстве Калужской области.

Эти заявки уже одобрены Центральной избирательной комиссией России.

- Второй этап тренировки – это само тестовое голосование. Принять в нём участие можно с 8:00 15 ноября до 20:00 17 ноября, - пояснили в правительстве.