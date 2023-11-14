В Обнинске выбирают здание для медицинского техникума

Во вторник, 14 ноября, министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко вместе с главой администрации Обнинска осмотрел дом №19 на улице Гурьянова в наукограде. Там могут разместить медицинский техникум.

- Исторически техникум не имеет собственного здания, находясь в арендованных помещениях, - прокомментировал Пахоменко. - Вопрос надо решать, предоставив студентам новое удобное помещение. Тем более, когда планируется расширение функций среднего медицинского персонала, передача им части врачебного функционала. Для этого также требуются новые учебные классы.

Подойдет ли здание на Гурьянова, в Минздраве пока не уточняют.