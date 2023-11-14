В Калужской области обследовали 11 природных территорий

Во вторник, 14 ноября, в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области подвели итоги комплексного экологического обследования предполагаемых особо охраняемых природных территорий.

Всего в 2023 году было обследовано 11 таких природных комплексов и объектов. Большая часть из них - это ландшафты долин рек Оки, Жиздры, Серены и Калужки. Среди других объектов - два болота и один лесной массив, представляющих ценность не только с точки зрения сохранения биологического разнообразия региона, но и с позиции поддержания гидрологического режима территории.

- Результаты обследования подтвердили уникальность всех обследованных природных комплексов и объектов, - заявили в министерстве. - Но наибольший интерес, по мнению специалистов, представляет уникальный ландшафт долины реки Серены с многочисленные ценными геологическими и гидрогеологическими объектами, среди которых овраг «Залом», источник пророка Илии, водопад «Бестенский перелом» и многие другие. В дальнейшем планируется рассмотреть возможность включения некоторых из них в состав природно-заповедного фонда Калужской области.