В калужской школе №51 учительница швырнула пенал в сидящего с телефоном школьника

На прошлой неделе в Калуге в школе №51 произошел конфликт между классом и учительницей, закончившийся потасовкой. Видео быстро разлетелось по соцсетям.

Из-за того, что дети не слушались, сидели в телефоне, учительница разозлилась и начала выгонять двух мальчиков из класса. Остальные дети снимали происходящее на телефон и закатывались от смеха.

Когда учительница заметила одного из снимающих на камеру учеников, она подошла к его парте и швырнула в него тетрадками, а затем в ход пошел пенал.

Мы попросили помощника министра образования Калужской области Михаила Морозова прокомментировать ситуацию.

Он рассказал, что в минобре в курсе произошедшего, директору школы были переданы материалы для работы с учениками и педагогом.

- К сожалению, учитель излишне резко отреагировал на поведение школьников. Это опытный педагог и в школе его высоко ценят, - отметил Морозов. – С родителями школьников разъяснительная работа уже проведена классным руководителем.