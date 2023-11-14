Цены в Калужской области с начала года выросли на 5,6%

В октябре по сравнению с сентябрем цены в Калужской области выросли на 0,8%. С начала года инфляция составила 5,6%. Такие данные во вторник, 14 ноября, опубликовал Калугастат.

Продукты подорожали в 2023 году на 5,1%. При этом яйца за последний месяц выросли в цене на 13,2%, овощные консервы – на 4%, сыр – на 3%. Подешевели в октябре консервы фруктово-ягодные (на 2%), варенье, джем, повидло и мед (на 0,7%), кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,5%).

Цены на непродовольственные товары в октябре выросли на 0,7%, с начала года – на 5,6%. Рекордсменом по подорожанию в октябре стали товары для физической культуры, спорта и туризма - на 6,9. А вот цены на топливо снизились на 2,7%.

Услуги за 2023 год подорожали на 6,5%. За последний месяц больше всего выросли цены на зарубежный туризм – на 14,3%, экскурсии – на 9,1%, страхование – 7,9%, услуги банков – 7,2%.