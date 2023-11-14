Стенд Калужской области на выставке «Россия» посетили звездные гости

На выставке «Россия», которая открылась 4 ноября, стенд Калужской области пользуется популярностью, сообщили организаторы.

Там уже успели побывать народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер Игорь Угольников, создатель и руководитель «Имперского Русского Балета», заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, народный артист РФ, актер театра и кино, ректор знаменитой «Щуки» Евгений Князев, председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, зампред Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Александр Савин.

Также на калужские достижения пришел посмотреть Якутский Дед Мороз.