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Стенд Калужской области на выставке «Россия» посетили звездные гости

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.11.2023 14:05 0 118
Стенд Калужской области на выставке «Россия» посетили звездные гости

На выставке «Россия», которая открылась 4 ноября, стенд Калужской области пользуется популярностью, сообщили организаторы.

Там уже успели побывать народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер Игорь Угольников, создатель и руководитель «Имперского Русского Балета», заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, народный артист РФ, актер театра и кино, ректор знаменитой «Щуки» Евгений Князев, председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, зампред Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Александр Савин.

Также на калужские достижения пришел посмотреть Якутский Дед Мороз.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.11.2023 14:05 0 118
Тэги: калужская область
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