Министр здравоохранения представил нового руководителя поликлиники в Кременках

Во вторник, 14 ноября, министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко с рабочей поездкой отправился в Жуковский район.

В городе Кременки он представил нового руководителя поликлиники. Им временно стал главный врач ЦРБ Жуковского района Алексей Малюков.

- Он временно возглавит поликлинику вместо Дианы Андреевны Фураев, которая покинула пост по собственному желанию, - пояснил Пахоменко.