ВТБ запустил две новые опции для ведения международного бизнеса

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ВТБ запустил для новых клиентов среднего и малого бизнеса − участников внешнеэкономической деятельности две дополнительные опции к пакетам услуг РКО «ВЭД.Валюта» и «ВЭД.Рубли». Это комплексные решения для расчетов в рублях и национальных валютах дружественных стран с консалтинговыми услугами и льготными условиями обслуживания ВЭД.



Опция «ВЭД.Валюта» обеспечивает клиентам скидку 50% на открытие и бесплатное обслуживание валютного счета, а также специальные условия конверсионных операций и переводов во всех основных национальных валютах дружественных стран: китайские юани, белорусские рубли, казахстанские тенге, индийские рупии, вьетнамские донги, армянские драмы, азербайджанские манаты, иранские риалы, дирхамы ОАЭ. «ВЭД.Рубли» предусматривает бесплатные трансграничные переводы в рублях. Обе опции включают сниженную комиссию за валютный контроль, бесплатные консалтинговые услуги и сервисы для комфортного ведения международного бизнеса: «Монитор ВЭД», «Экспертиза контракта ВЭД», «Постановка на учет контракта по скан-копии». Получать краткие справки о контрагенте в рамках услуги «Проверка зарубежного партнера» можно со скидкой 50%.



Подключение дополнительных опций «ВЭД.Валюта» и «ВЭД.Рубли» доступно новым клиентам, открывшим счет в ВТБ и подключившим один из трех пакетов услуг: «Самое важное», «Все включено» и «Большие обороты». Клиенты могут подключить как одну, так и две опции одновременно, в зависимости от потребностей и особенностей бизнеса. Для этого достаточно указать их в заявлении на открытие счета при выборе пакета услуг.



«Цифровая экосистема ВЭД ВТБ включает сервисы для работы на всех этапах внешнеэкономической деятельности, консалтинговые услуги, прямые SWIFT-независимые расчеты с использованием уникальной платежной инфраструктуры банка и многое другое. Мы стремимся предоставить высокое качество обслуживания международных сделок любого формата − от первых пробных контрактов до масштабных многолетних проектов, внимательно следим за потребностями клиентов, особенно на фоне глобальных изменений, и формируем комплексные предложения для эффективной работы на международном рынке. Новые опции объединяют самые востребованные операции, продукты и услуги и позволяют не только получить набор необходимых инструментов для старта и развития бизнеса, но и заметно экономить на ведении ВЭД», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.



Новые предложения для участников ВЭД расширили линейку дополнительных опций к пакетам услуг для бизнеса, которые позволяют увеличить объем операций, не переплачивая за пакет следующего уровня, или получить отдельные продукты и сервисы на специальных условиях. Клиентам также доступны опции для увеличения числа платежей, переводов на счета физлиц, повышения лимита на снятие наличных и внесения средств сверх него, а также оформления ВТБ-кассы в рассрочку.



Новые опции ВЭД доступны при открытии счета и подключении пакетов услуг «Самое важное», «Все включено» и «Большие обороты».

Опция «ВЭД. Валюта»**: стоимость опции 2 890 рублей в месяц. Открытие и ведение счета в ин. валюте: открытие счета со скидкой 50%, ведение счета − бесплатно. Валютный контроль − 0,1%*, мин. 10$, макс. 2000$, переводы в ин. валюте − 0,15%*, мин. 20$, макс. 250$. Дополнительные услуги для ВЭД: Монитор ВЭД (Стандартная подписка) – бесплатно, постановка на учет контракта без заполнения форм – бесплатно, Онлайн декларирование – бесплатно, Проверка контрагента − скидка 50% от стоимости*

Опция «ВЭД. Рубли»: стоимость опции 1 490 рублей в месяц. Валютный контроль − 0,1 %*, мин. 10$, макс. 2000$, трансграничные переводы в рублях – бесплатно. Дополнительные услуги для ВЭД: Монитор ВЭД (Стандартная подписка) – бесплатно, постановка на учет контракта без заполнения форм – бесплатно, Онлайн декларирование – бесплатно, Проверка контрагента - скидка 50% от стоимости*

* дополнительно взимается НДС

**Условия опции «ВЭД. Валюта» распространяются на операции в следующих иностранных валютах: китайские юани, белорусские рубли, казахстанские тенге, индийские рупии, вьетнамские донги, армянские драмы, азербайджанские манаты, иранские риалы, дирхамы ОАЭ.



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