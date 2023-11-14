Стали известны самые популярные имена детей в Калужской области

Во вторник, 14 ноября, загс Калужской области рассказал о самых популярных именах, которыми жители региона называли своих новорожденных детей. Приводятся данные с января по октябрь нынешнего года.

Мальчиков чаще всего называли Александрами, Артемами и Михаилами.

У девочек самые популярные имена София, Анна и Мария.

Всего с начала года в Калужской области родились 6920 детей.