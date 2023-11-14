В Калужской области открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Во вторник, 14 ноября, в деревне Бухловка Жуковского района открылся фельдшерско-акушерский пункт.

Он будет принимать жителей девяти населенных пунктов – 1055 человек.

- Фельдшер Лидия Шулякова - опытный медик, уже 45 лет работает на благо жителей района, - прокомментировал министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко. - Она будет принимать ежедневно в комфортных условиях.

Министр напомнил, что в нашей области с момента начала реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения открыли 250 ФАПов.