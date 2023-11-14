Жителей Калужской области заставили вернуть 1,38 миллиона рублей за фиктивную регистрацию мигрантов

Прокуратура через суд добилась взыскания крупных сумм с калужан, которые занимались фиктивной регистрацией мигрантов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве во вторник, 14 ноября.

В Жиздринском районе местная жительница за фиктивное установление отцовства получила с шестерых мигрантов 180 тысяч рублей.

Еще 1,2 миллиона вернут жители Обнинска, Дзержинского, Козельского и Малоярославецкого районов, которые за деньги прописывали мигрантов в своем жилье.