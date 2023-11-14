Жительница Калужской области заплатила алименты, когда у нее арестовали электросамокат

В Медыни женщина выплатила долг в 250 тысяч по алиментам, когда судебные приставы арестовали ее электросамокат. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщили в управлении ФССП по Калужской области.

Женщина долгое время вела асоциальный образ жизни. Ее 10-летняя дочь живет у опекунов.

- На данный момент гражданка встала на путь исправления и трудоустроилась. Текущие алименты теперь будут взыскиваться с её официального заработка, - заявили приставы.