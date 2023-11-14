Денисов: Новые автобусы пойдут на Правобережье с 1 декабря

Калуга на пороге мощного прорыва в деле улучшения работы общественного транспорта.

Об этом подробно говорили на прошедшей в понедельник, 13 ноября, общегородской планерке.

Кроме этого, городской голова Дмитрий Денисов обсудил наиболее часто встречающиеся вопросы, которые поступают от калужан.

В частности, речь шла о леерном ограждении Гагаринского моста, финансировании работ по наведению и разводу понтонного моста, асфальту на улицах Огарева и Чижевского и конечно же о продвижении реконструкции Синих мостов.

Новые автобусы

Начиная с 2020 года городские власти в серьёз занялись проблемой общественного транспорта. Ни для кого не секрет, что подвижной состав управления калужского троллейбуса сегодня недостаточен для нормальной перевозки пассажиров. Напомним, три года назад городская управа взяла в кредит 60 автобусов, а в следующие три года ещё семь новых комфортабельных машин для перевозки людей по маршрутам движения городского общественного транспорта.

Сейчас город получает ещё один мощный приток автобусов, который существенно снизит проблему.

- Благодаря правительству области, губернатору, мы участвуем в федеральной программе по обновлению подвижного состава общественного транспорта, - пояснил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Всего 135 автобусов должны получить. Большая часть их уже пришла.

Первыми новые автобусы увидели жители микрорайона Турынино.

- Да, мы получили огромное по нашим меркам, количество новых автобусов, это крупное событие для города, - отметил заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Сергей ВОЗИЛКИН. С 1 ноября мы поставили на льготный маршрут в Турынино три льготных больших автобуса ЛИАЗ. Контролируем ситуацию. Жалоб на данный момент нет.

Дмитрий Денисов напомнил, что новые автобусы курсируют и по вновь открытому маршруту № 34.

- Мы постепенно заходим на маршруты, без революций, без существенного изменения схем организации движения общественного транспорта, - объяснил городской голова. - Первые семь автобусов пошли по 34 маршруту. Там сразу установился четкий график движения. Это маршрут в наш новый университетский городок к кампусу филиала МГТУ имени Баумана. Там автобусы ходят как часы. Теперь вот маршрут на Турынино. Дальше нам предстоит ещё направление на Правый берег. Мы планируем с новыми автобусами с 1 декабря зайти на Правобережье.

Про сгнившие перила Гагаринского моста

Очень много нареканий от калужан поступало на леерное ограждение Гагаринского моста. В социальных сетях неоднократно публиковались фотографии провалов из-за обвалившихся секций ограждения. Все эти сигналы руководство города видело.

– Мы получили много справедливой критики со стороны калужан по Гагаринскому мосту, - признал Дмитрий Денисов. - Леерное ограждение на нем находилось в аварийном состоянии. На некоторых пролетах ограждение держалось за счет краски, которая годами наносилась слой за слоем.

Однако для того, чтобы качественно исправить ситуацию потребовалось время. Сейчас все вопросы решены.

- Мы успели вовремя проторговать контракт, работы ведутся, - сообщил Сергей Возилкин. - Планируем успеть основное сделать до конца нынешнего года. Главное, чтоб был без задержек подвоз материала, чтобы мы оперативно сваривали конструкции леерных ограждений. Мы применяем новую краску и композитные материалы. Уверен, что даже несмотря на активное воздействие реагента в осенне-зимний период, новые перила прослужат достаточно долго.

Понтон не ест бюджет

После появления информации о скором демонтаже понтонного моста, многие калужане заинтересовались стоимостью работ по его возведению весной и разбору осенью. В социальный сетях звучали сомнения, а стоит ли тратить на это столь необходимые городу бюджетные средства? Городской голова Калуги развеял все сомнения по поводу лишних трат бюджета.

- Все эти работы производит наше подведомственное учреждение, так что ни о каких дополнительных бюджетных тратах говорить не приходится, - пояснил Дмитрий Денисов. - Все это делается силами нашего муниципального предприятия в рамках муниципального задания. Это одна из задач этого предприятия.

Кстати, термин демонтаж в отношении осенних работ по понтонному мосту неправилен. Никакого демонтажа моста не производится. Секции моста баржами подтягивают к берегу, выстраивают вдоль береговой линии реки и ставят на якоря до весны.

- Мы максимально оттягиваем по погоде развод понтонного моста для того, чтобы люди максимально дольше пользовались этим удобным для них сооружением, - отметил Сергей Возилкин. - Работы по подготовке к разводу моста мы начали в минувшую пятницу. Сейчас отключена подсветка, поставлены ограждения. Баржи начнут оттаскивать секции моста с середины нынешней недели.

Про канализацию и асфальт

Ещё две горячих точки в городе, о которых часто говорят калужане – это дорожное покрытие улиц Огарева и Чижевского и авария на склоне Яченского водохранилища.

Что касается асфальта, то, по словам представителей городской управы, верхний его слой уже уложен от перекрестка улиц Московская – Огарева до улицы Воронина. Это сделано для того, чтобы обеспечить нормальный проезд автомобильного транспорта в зимний период. Полный и окончательный ремонт этого участка намечен по программе БКД в следующем, 2024 году.

Увы, такого же радостного ответа по поводу ликвидации аварии в переулке Яченский на совещании в понедельник не прозвучало. Напомним, трубу прорвало три недели назад и все это время канализационные стоки льются в Яченское водохранилище и при этом подмывают овраг в нескольких метрах от стены частного жилого дома.

- Там не так все просто, технику не подогнать и в выходные дни пришлось задействовать людей для того, чтобы вручную копать траншеи. - сообщил представитель «Калугаоблводоканала» Анатолий КАЗАКОВ. - Планируем на этой неделе закончить все работы и пустить коллектор в работу.

Городской голова Калуги попросил уточнить представителя водоканала, почему, ещё две недели назад на совещании было сказано о том, что «работы завершены». На деле же до сих пор стоки хлещут в водохранилище.

- Мы говорили, что сотрудниками предприятия были выполнены работы по переключению, по исключению выливания стоков на рельеф, - пояснил Анатолий Казаков. - А работы по замене трубопровода завершатся на этой неделе. А переливание стоков, по моей информации, были исключены две недели назад, как только мы переподключились.

Калужане же не согласились с информацией водоканала, и в качестве доказательства представили видео хлещущей канализации «на рельеф», снятое в ночь на понедельник, 13 ноября.

А что там с Синими мостами?

На каждой общегородской планерке обсуждается и ход реконструкции Синих мостов – пожалуй, главной сегодня калужской стройки. В управлении капитального строительства города уверены, что все работы идут по плану.

– К понедельнику, 13 ноября мы пробурили пять свай, они залиты бетоном, - сообщил главный инженер УКСа Антон ДЁМИН. - Сейчас подрядчик приступает к бурению шестой сваи. На двух сваях мы провели специальные испытания – все нормально, грунт держит, опасений нет. Все 16 свай первой площадки мы планируем закончить за семь дней, и в следующую среду перейти на вторую площадку. Если не будет каких-либо форсмажорных ситуаций, то, думаю, до конца ноября все работы по бурению и установки свай на двух участкам мы завершим.

В эти дни подрядчик уже приступил к работам по обустройству ограждения на путепроводе. Кстати, ограждение здесь будет из современных композитных материалов, как и на Гагаринском мосту. Калужан волнует состояние объездных дорог. Об этом часто пишут жители Калуги в социальных сетях.

- Нам однозначно нужно до конца года от Тарутинской до Второго городского проезда сделать дорогу, - ещё раз уточнил Дмитрий Денисов. - Сейчас наступят холода и на улицы Вагонная, Луговая и 8 Марта городскому хозяйству необходимо обратить пристальное внимание в части их содержания. Я имею ввиду противогололедную обработку, расчистку снега.

Погода, конечно, вносит небольшие коррективы в ход работ. В частности, сейчас подрядчик вынужден откачивать воду из траншей, по которым прокладываются многочисленные коммуникации, однако, в целом реконструкция Синих мостов идет точно по графику.