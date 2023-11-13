В Калуге введен карантин по бешенству

На прошлой неделе в Калуге на территории деревни Пучково обнаружили труп енотовидной собаки. Анализы показали, что животное было заражено бешенством. Из-за этого введен карантин.

Соответствующее постановление подписал 10 ноября губернатор Владислав Шапша.

Эпизоотическим очагом определена территории в 500 метров во всех направлениях от дома №9 на улице Садовой в Пучково.

- Государственной ветеринарной службой оперативно принимаются меры для локализации бешенства и предупреждения распространения данного заболевания, - прокомментировали в городской ветеринарной станции.

Примерная карантинная зона в Пучково.