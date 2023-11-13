Доля ипотеки с господдержкой в России впервые достигнет 55%

В России продолжает расти доля кредитов на жилье с господдержкой.



Ожидается, что до конца нынешнего года доля госпрограмм достигнет максимальных 55% от всех продаж ипотеки российских банков.



В прошлом году максимальное значение было 47%.



Как рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин, в четвертом квартале до 70% ипотечных выдач будут проходить с господдержкой.



- Мы ожидаем, что в этом году россияне возьмут ипотеку на льготных условиях на рекордные 4 триллиона рублей, что впервые составит больше половины от всего объема выдач российских банков, - пояснил эксперт.