Консультационный совет акционеров ВТБ обсудил результаты работы и дальнейшее развитие банка в сегменте СМБ

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О ключевых результатах и стратегии работы ВТБ в сегменте СМБ, а также о развитии продуктов и услуг для предпринимателей рассказал на очередном заседании Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА) заместитель президента-председателя правления банка Денис Бортников. Портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ по итогам девяти месяцев 2023 года увеличился более чем на четверть и превысил 2,9 трлн рублей. Кредитный портфель показал аналогичный рост и достиг почти 2,5 трлн рублей.



Денис Бортников отметил, что ВТБ выступает одним из лидеров на рынке банковского обслуживания СМБ и нацелен на всестороннюю поддержку клиентов этого сегмента на любом этапе развития бизнеса. В этом году банк запустил ряд новых предложений как для начинающих, так и опытных предпринимателей. Среди них скидки на расчетно-кассовое обслуживание, новые возможности экспресс-кредитования, размещения свободных средств, технологичные решения для приема платежей. ВТБ продолжил развитие экосистемы ВЭД, в том числе в части трансграничных расчетов в национальных валютах, разработал комплексное решение для оптимизации расходов на таможенное и логистическое сопровождение сделок. Кроме того, создан центр компетенций и экспертизы ВЭД, где клиенты могут получить консультации специалистов с многолетним опытом по любым вопросам международного бизнеса.



В октябре ВТБ запустил новую цифровую платформу, объединив на ней более 80 лучших решений группы ВТБ для предпринимателей и юридических лиц. Она доступна клиентам ВТБ, «Открытия» и новым пользователям после открытия счета в ВТБ.



Ожидания предпринимателей от банка не ограничиваются финансовыми операциями, клиенты активно используют небанковские сервисы для решения ежедневных задач. В этом году ВТБ фиксирует кратный рост спроса на линейку бизнес-сервисов, которая включает уже более 30 продуктов. Среди них бухгалтерские и юридические услуги, страховые продукты, решения для автоматизации торговли, управления продажами, рекламы и маркетинга, HR и другие. До конца 2023 года ВТБ планирует запуск собственного цифрового решения «Бухгалтерия ВТБ для бизнеса». Ключевым преимуществом сервиса станет возможность работать непосредственно в интерфейсе интернет-банка ВТБ для бизнеса без необходимости установки сторонних программ.



«Нам было важно поделиться результатами работы с членами КСА, рассказать им о том, как развивается банк. Как акционеры они не меньше нас заинтересованы в успехе. Уверен, что сохранению лидерства в части продуктового и сервисного обслуживания, а также достижению еще больших финансовых показателей способствует открытый и честный диалог. Мы благодарны членам КСА за совместный поиск новых точек роста, обмен мнениями и актуальной информацией о трендах на финансовом рынке и потребностях бизнеса. И мы приглашаем акционеров к дальнейшему активному взаимодействию в рамках исследований, опросов и других совместных мероприятий», − сказал Денис Бортников.



«Встреча с руководством СМБ произвела сильное позитивное впечатление на членов Совета. Наше видение по большинству вопросов развития бизнеса совпадает. Видно, что в банке проделана огромная работа и есть конкретные результаты. Особенно хотим отметить готовность руководства к диалогу и сотрудничеству с акционерами», − отметил председатель КСА Сергей Гаврилов.



Справка

Консультационный совет акционеров (КСА) – независимый, общественный, экспертно-консультативный и совещательный орган, в состав которого входят миноритарные акционеры ВТБ. Создан в 2009 г. КСА избирается акционерами раз в четыре года путем голосования. Нынешний состав (четвертый по счету) избран в 2021 г. Общее руководство осуществляет председатель КСА Сергей Гаврилов.



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