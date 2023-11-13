Проект калужской НКО попал в топ-100 Фонда президентских грантов

Всего было представлено 3 400 работ со всей России.

На днях Фонд президентских грантов выбрал 100 лучших проектов, реализованных до конца 2022 года.

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