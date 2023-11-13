Проверки налоговиков помогли снизить неуплату НДС в Калужской области

В понедельник, 13 ноября, в Калуге члены правительства обсудили результаты профилактики и противодействия налоговым правонарушениям при реализации нацпроектов. Наш регион участвует в 12 национальных проектах. В 2023 году выполняются 46 региональных проектов. На эти цели выделены 19,5 миллиарда рублей.

При реализации нацпроектов осуществляется мониторинг финансово-хозяйственной деятельности подрядчиков. С 2022 года количество выявленных рисков неуплаты НДС снизилось с 91,9 миллиона до 15,3 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом сократилась сумма выявленных рисков с 488 миллионов рублей до 306,6 миллиона.

Благодаря контрольным мероприятиям, поступления в бюджет выросли на 106,7 миллиона рублей.

В рамках обсуждения губернатор Владислав Шапша отметил необходимость включать в конкурсную документацию условия согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными. Министерству конкурентной политики губернатор поручил уже при отборе компаний, которые выходят на аукцион, включать данное требование в проект контракта.