В Калугу приехал министр просвещения России

В понедельник, 13 ноября, в Калужской области с рабочей поездкой находится министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- В сентябре Президент России Владимир Путин дал старт работе Федерального технопарка профтехобразования, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Первый такой центр в стране доверили создать нашему региону. Здесь будут повышать квалификацию наставники и преподаватели со всей страны. Глава государства поставил задачу за 5 лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий высокого класса. Для этого педагогам необходимо осваивать современные технологии, адаптировать программы обучения под потребности экономики.

Шапша с Кравцовым прошли по профтехцентру, посмотрели мастерские, пообщались с участниками образовательной сессии, посвящённой практикоориентированности СПО.

- Для нашего региона это очень важно, - заявил Кравцов. - Перезапускаем работу регионального автопрома. Предприятия «оборонки» наращивают объёмы производства. От профтехобразования сегодня требуется быстро реагировать на потребности экономики. И создание технопарка в Калуге позволит нам эти задачи решить.