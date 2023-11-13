В Калужской области собираются восстановить ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод

В Калужской области разработана научно-проектная документация на проведение работ по сохранению ткацкого корпусу усадьбы в поселке Полотняный Завод Дзержинского района. Здание XVIII века признано объектом культурного наследия федерального значения.

Документация получила положительное заключение экспертизы, рассказал 13 ноября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Возрождение здания старинной ткацкой фабрики позволит принимать в Полотняном Заводе большее количество отдыхающих, - прокомментировал Чудаков. - Важно, чтобы Ткацкий корпус был воссоздан в своем историческом виде и гармонично дополнил сложившийся на территории объекта культурного наследия музейный комплекс.