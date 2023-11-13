Владислав Шапша поручил ускорить внедрение «Карты Калужанина»

В понедельник, 13 ноября, в Калуге члены правительства обсуждали вопрос повышения финансовой доступности в регионе.
Губернатор Владислав Шапша отметил, что жители и организации области активно пользуются различными финансовыми услугами, но не везде уровень услуг равномерный. В сельской местности не хватает отделений банков. В других местах сложно организовать дистанционное обслуживание.
- Чтобы снять эти барьеры, мы взаимодействуем с крупнейшими банками, обеспечиваем устойчивый доступ к мобильной связи и интернету, повышаем финансовую грамотность населения, - заявил губернатор. - В этой работе нам помогает калужское отделение Центробанка России.
Калужское отделение Банка России разработало тепловую карту доступности финансовых услуг по районам. На середину года высокий уровень доступности финуслуг зафиксирован в Калуге, Обнинске и районных центрах.
Владислав Шапша поручил ускорить работу по реализации в регионе проектов, направленных на повышение доступности финансовых услуг.
В частности, речь идет о «Карте Калужанина». Впервые речь о ней шла два года назад, было подписано соответствующее соглашение между правительством области и АО «Национальная система платежных карт». Сейчас проводится актуализация концепции проекта, готовится конкурс по выбору разработчика для создания информационной системы проекта.
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