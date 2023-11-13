В Калужской области прививку от гриппа сделали 411 197 человек

По данным на 13 ноября вакцинацию от гриппа в Калужской области прошли 411 197 человек. Такие данные опубликовало региональное министерство здравоохранения.

Большая доля привитого населения в семи районах области: Износковском, Куйбышевском, Мосальском, Малоярославецком, Ульяновском, Перемышльском и Ферзиковском.

Как отметили в Минздраве, вакцина от гриппа есть в поликлиниках, все желающие могут сделать прививки.