В Калужской области создали восемь студенческих отрядов

В вузах Калужской области в нынешнем году создали восемь студенческих отрядов. На днях молодые люди вернулись со Всероссийского слета в Казани, рассказал 12 ноября губернатор Владислав Шапша.

- С новыми идеями, проектами, - прокомментировал глава региона. - Встретимся, обсудим планы на следующий летний трудовой семестр.

Летом студенты трудились на стройках, в сельском хозяйстве, детских лагерях и больницах.