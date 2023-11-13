Заболеваемость ОРВИ в Калужской области снизилась на 14,6%

За неделю, с 6 по 12 ноября, в Калужской области 6727 человек обратились к врачам по поводу ОРВИ. Такие данные в понедельник опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Снижение заболеваемости за неделю составило 14,6%. При этом эпидемический порог остается превышенным на 34,2%.

Больше половины всех болеющих в регионе – в Калуге. Но количество пациентов в областном центре снизилось за неделю на 18,8%.

В больницы с ОРВИ попали 43 человека.