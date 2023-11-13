В Калуге за неделю родились 75 детей

За неделю, с 6 по 11 ноября, в Калуге появилось на свет 75 детей. Среди них были 43 мальчика и 32 девочки, рассказали в городском загсе.

Из необычных имен в загсе отметили следующие: Лада, Савва, Дарина, Мирослав, Афина. У одной пары родилась двойня.

С начала года в Калуге родились 3469 детей.