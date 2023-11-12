Следственный комитет России взял на контроль расследование нападения собаки на детей в Калуге

Как мы писали ранее, в микрорайоне Веснушки в Калуге собака набросилась на девочку и в соседнем дворе на мальчика, дети пострадали, им потребовалась помощь медиков.

В субботу, 11 ноября, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по факту нападения собаки на школьников.

- Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Калужской области Харламову М.С. организовать процессуальную проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах, - сообщает следственный комитет по Калужской области. - Ход исполнения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.